PRIMAVERA - La Lazio passa a Cosenza. Calori: "Bisogna eliminare gli errori"

Dopo il passo falso contro il Benevento nella scorsa giornata di campionato e la sconfitta contro la Juve che ha costato ai biancocelesti l'eliminazione dalla Coppa Italia, torna finalmente la soddisfazione per la squadra di Calori. I capitolini passano in vantaggio al 10' con il gol di Crespi, al quale risponde tredici minuti dopo la rete dell'ex Lazio Zilli. Al 50' ci pensa Furlanetto a tenere il risultato sull'1-1 intercettando il rigore di Arioli. Al 60' chiude i giochi De Santis mettendo in tasca tre punti fondamentali per restare in vetta alla classifica. Nel prossimo turno i biancocelesti ospiteranno il Pisa a Formello.

Al termine della gara l'allenatore Alessandro Calori è intervenuto ai microfoni ufficiali del club: " I ragazzi sono stati bravi a vincere questa partita rimanendo concentrati per tutta la gara. Bisogna trovare la giusta collocazione e lo si può fare solo facendoli giocare. Troise ha forza e tempi di inserimento, gli vanno solo trovati i tempi di gioco in un centrocampo a 3. Domani andrà in Nazionale Under 17. Crespi invece deve trovare la continuità perché ha potenzialità importanti, dobbiamo farlo rendere al massimo, così come tutti gli altri calciatori. Può fare ancora meglio. Bene anche Furlanetto, che si è riscattato dopo il pareggio. Ha mantenuto la lucidità, risolvendo un problema creato. Questo è un altro aspetto importante, ma gli errori vanno eliminati. Gli avversari devono farci gol solo per meriti loro. Ora prepariamo bene la partita contro il Pisa, cercando di portare a casa il risultato con determinazione".

Anche Mirko De Santis che ha chiuso il match regalando alla Lazio la vittoria ha commentato il match appena terminato: "Questo gol è importante per me e soprattutto per la squadra, che veniva da un momento difficile. Mi aiuterà sicuramente a migliorare. Siamo una famiglia, abbiamo tutti un rapporto speciale. Non era facile vincere qui, soprattutto perché attraversavamo un momento particolare. Avevamo voglia di prenderci i tre punti e ci siamo riusciti. Mi trovo bene ovunque, so che lo staff lavora per farmi crescere, la duttilità è importante. Pensiamo a vincere partita dopo partita, poi tireremo le somme e vedremo dove saremo. Ruolo? Credo di poter rendere meglio da terzino sinistro, ma decide ovviamente Calori".