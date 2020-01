PRIMAVERA - Lazio, Falbo-Zilli: Viterbese battuta in amichevole

Un'amichevole per mantenere il ritmo partita e rimettersi in moto in vista della prossima settimana, quando la Lazio di Menichini dovrà vedersela contro il Bologna in campionato. Quest'oggi, nella mattinata, alle ore 10.30, i biancocelesti hanno affrontato la formazione Beretti della Viterbese, vincendo per 2-1. A sbloccarla è Falbo dal dischetto nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo arriva il pareggio degli avversari, poi però Zilli mette il punto esclamativo siglando la definitiva rete del 2-1.



LAZIO (4-3-3) - Alia; De Angelis, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Shoti, Shehu; Cerbara, Nimmermeer, Moro.