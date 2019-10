PRIMAVERA - Sampdoria - Lazio 2-1, biancocelesti rimontati: primo stop dell'era Menichini

Termina 2-1 la sfida fra Sampdoria e Lazio. I biancocelesti vanno in vantaggio con Ndrecka, il migliore in campo dei suoi, poi si fanno rimontare dai gol prodezza di D'Amico e Pompetti. Quella contro i blucerchiati è la prima sconfitta dell'era Menichini, che fino ad ora aveva raccolto tre vittorie (una in Coppa Italia) e un pareggio. La Lazio rimane ferma a quota 7 punti, la Samp invece riscatta la sconfitta col Pescara e si porta a quota 6 in campionato. Prossimo impegno al Fersini contro la capolista Atalanta, il 18 ottobre, dopo la sosta del campionato.



Primavera 1 TIM 2019-2020, 4ª giornata



Sampdoria - Lazio 2-1 (38' Ndrecka, 42' D'Amico, 49' Pompetti)

Venerdì 04 ottobre 2019, ore 14:30, Campo Garrone di Bogliasco



Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-3): Avogadri; Rocha Lima, Giordano, Pompetti, Pastor Carayol, Obert, Chrysostomou, Brentan, Prelec (69' Yayi Mpie), D’Amico, Bahlouli. A disp.: Raspa, Angileri, Sorensen, Maggioni, Ercolano, Canovi, Sabattini, Casanova, Dos Santos Amado, Boschini, Scaffidi. All.: Marcello Cottafava.

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini (84' Franco), Kalaj; De Angelis (79' Kaziewicz), Czyz (69' Shehu), Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Petricca, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Daniele De Santis (sez. Lecce)

Assistenti: Cleopazzo - Matera



Ammoniti: Kalaj (L), Rocha (S)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+3 - Triplice fischio dell'arbitro, Lazio battuta per la prima volta in questa stagione.

90' - Tre minuti di recupero concessi da De Santis.

88' - Ultimi assalti della Lazio. Menichini prova a spingere i suoi guidandoli in campo.

84' - Ultimo cambio per la Lazio, dentro Franco al posto di capitan Armini.

81' - Secondo giallo della partita, stavolta per il difensore della Sampdoria Rocha.

79' - Secondo cambio per la Lazio, fuori De Angelis e dentro Kaziewicz. Non cambia nulla tatticamente.

77' - Che occasione per la Sampdoria! Schema da calcio d'angolo che porta al tiro ancora Pompetti, la traversa gli dice di no. Sulla respinta Rocha mette in rete, ma era in posizione di fuorigioco.

74' - D'Amico su punizione prova a sorprendere Alia sul primo palo battendo improvvisamente. Ancora pronto l'estremo difensore biancoceleste

69' - Primi cambi della gara. Nella Sampdoria dentro Yayi Mpie al posto di Prelec. Nella Lazio Shehu sostituisce Czyz.

64' - Ancora Alia! Sbarra la strada a Prelec che aveva beffato la difesa della Lazio.

60' - Cross tagliato su corner di Falbo, si genera un batti e ribatti in area, alla fine la difesa della Sampdoria riesce ad allontanare.

56' - Numero di Ndrecka che strappa applausi e poi mette al centro per Nimmermeer, anticipato.

53' - Prova a scuotersi la Lazio. Falbo prova la conclusione dalla distanza, Avogadri si allunga e respinge il tiro angolato del calciatore biancoceleste.

49' - La ribalta la Sampdoria. Dai 25 metri Pompetti riceve, si coordina e calcia un missile che finisce sotto l'incrocio dei pali. Una prodezza autentica del classe 2000 ex Inter.

46' - Comincia la seconda frazione. Stavolta è la Samp a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

Ore 15.25 - I due gol della prima frazione portano la firma di Ndrecka e D'Amico entrambi ex Chievo, lo scorso anno compagni di squadra.



FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Duplice fischio, finisce 1-1 il primo tempo.

45'+1 - Prova la magia Nimmermeer che con un tiro a giro sfiora il palo alla sinistra di Avogadri.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

42' - Pareggio della Sampdoria. Gol spettacolare di D'Amico che da posizione defilata calcia a giro sul palo più lontano battendo Alia.

41' - Primo giallo della gara estratto da De Santis. Se lo prende Kalaj.

40' - Samp vicinissima al pareggio. Prelec raccoglie in area un pallone sporco, ma a pochi passi dalla porta spara clamorosamente alto. Si salva la Lazio.

38' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! L'ha sbloccata la Lazio con Ndrecka. Traversone perfetto di De Angelis che pesca ancora l'ex Chievo, bravo a tagliare in area e a staccare spedendo la palla sotto l'incrocio dei pali.

36' - Risponde la Sampdoria! Bahlouli si invola verso la porta di Alia in solitaria, il portiere biancoceleste in uscita compie un miracolo e salva i suoi.

35' - Minala scodella in area per Cerbara che col petto elude la marcatura degli avversari e poi calcia di prima intenzione. Pallone alto.

31' - Si inserisce ancora Ndrecka che nonostante la statura anticipa tutti di testa, pallone di poco alto. Adesso meglio la Lazio.



27' - Contatto in area della Sampdoria, con Ndrecka che viene colpito da un difensore blucerchiato. La Lazio recrimina il calcio di rigore.

26' - Doppia chance per la Lazio. Cross di Falbo, De Angelis di testa indirizza verso la porta ma trova pronto Avogadri. Sulla respinta a botta sicura va Kalaj che colpisce in pieno un difensore vicino alla linea di porta.

24' - Numero di D'Amico che dalla destra di esterno destro pesca in area Prelec, il tiro dell'attaccante termina alto di poco.

20' - Ci prova Cerbara a scuotere i suoi. Serpentina sulla trequarti poi tiro dal limite che termina distante dai pali della porta difesa da Avogadri.

15' - Punizione della Samp che premia l'inserimento di Pastor. Alia salva ancora bloccando.

9' - Sampdoria ancora pericolosa. Un colpo di testa di Bahlouli diventa insidioso per Alia costretto a spedire in corner.

6' - Azione personale di D'Amico, che con un tiro cross prova a impensierire Alia, che però è ben posizionato.

5' - Primi minuti di studio in campo fra le due squadre. Lazio che mantiene di più il pallone alla ricerca di varchi.

1' - Partiti! A battere è la Lazio, che attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord.

Ore 14.28 - Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio per Giorgio Squinzi, il presidente del Sassuolo scomparso pochi giorni fa.



Ore 14.15 - Sarà una rivincita per il tecnico della Sampdoria Marcello Cottafava, la scorsa stagione alla guida della Spal, battuta proprio dalla Lazio nella finale play-off per la promozione.



PRIMO TEMPO - Tutto confermato, Menichini ripropone ancora il 3-5-2 e l'undici iniziale delle precedenti uscite, ancora imbattuto in questa stagione. Cerbara e Nimmermeer guidano l'attacco, in difesa confermato il terzetto formato da Cipriano, Armini e Kalaj. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Sampdoria - Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato il 4/10 alle ore 16:15