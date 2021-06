Torneo delle Sirene, Lazio prima classificata: le baby aquile succedono al Real

La Lazio entra nell'albo d'oro del Torneo delle Sirene, superando di misura in finale in Benevento grazie a un calcio di rigore trasformato da Sessa. I giovani aquilotti succedono, dunque, a Real e Atletico Madrid, che si erano imposti rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Particolarmente alto il livello delle squadre che hanno partecipato nonostante quest'edizione, la settima, non abbia potuto ospitare compagini estere. "Siamo estremamente soddisfatti dell'andamento della manifestazione - dice Pippo Incarnato, uno degli organizzatori del Torneo delle Sirene insieme a Raffaele Ruggiero - Grazie a chi è venuto e ha avuto il coraggio della ripartenza. Grazie al Comune di Sorrento e a quello di Sant'Agnello. A chi, come Angelo Fumarola, da sempre collabora alla buona riuscita dell'evento. Il prossimo anno torneranno grandi formazioni straniere ma non perderemo mai la nostra identità e continueremo a mettere a confronto dei top club con le migliori scuole calcio locali e nazionali".

