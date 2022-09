Under 18, vittoria schiacciante nel derby: la società esulta così...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una bellissima vittoria quella della Lazio di mister D'Urso che si è imposta per 3-0 nel derby capitolino contro la Roma. Le piccole aquile hanno disputato una grande partita, in cui si sono concessi anche il lusso di sbagliare uno dei due calci di rigore (entrambi tirati da Sanà Fernandes, autore del 2-0) e di colpire una traversa. A celebrare il risultato è anche la società biancoceleste che, pubblicando il tabellino in cui sono riportati i tre marcatori Di Nunzio, Fernandes e Nazzaro, posta sui social una bellissima foto che ritrae la squadra con in mano la lavagnetta del quarto uomo che riporta il risultato di 3-0. A completare il post è la giocosa frase che porta il lettore a osservare la foto sopracitata: "Il primo derby della stagione è finito così…".