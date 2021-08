Europa League, le avversarie della Lazio: Marsiglia succursale giallorossa

La Lazio non è stata fortunata. Nel girone E di Europa League, la squadra di Sarri affronterà tre squadre ostiche come Lokomotiv Mosca, Galatasaray e Marsiglia. Un gruppo difficile che prevede anche tre trasferte complicate. Una di queste sarà al Velodrome contro i francesi trascinati dal fantasista Payet. Sarà una sfida importante e anche ricca di curiosità. Con il Marsiglia infatti ci sarà aria di derby capitolino. Tra le fila dell'OM ci sono ben tre calciatori ex Roma. Si tratta di Pau Lopez, Cengiz Under e Gerson. Tutti e tre hanno un trascorso in giallorosso e per loro sarà un match speciale. Con la società francese sono sempre state sfide particolari. Anche nell'Europa League 2018/19, la Lazio se la ritrovò nel proprio girone. I biancocelesti vinsero 3-1 sia l'andata che il ritorno contro la squadra allenata da Rudi García e nella quale giocava anche Kevin Strootman. Il Marsiglia che affronterà quest'anno la Lazio sarà diverso e con tanti ex giocatori di Serie A. A disposizione di mister Sampaoli, infatti, ci sono tanti protagonisti che hanno calcato i campi italiani. In difesa c'è l'ex Fiorentina Pol Lirola e lì davanti il polacco ex Napoli Milik. Destini incrociati dunque tra l'OM e l'Italia e in particolare con la Lazio. Nella retroguardia marsigliese c'è un Alvaro Gonzalez, omonimo del centrocampista uruguaiano con un passato in biancoceleste. Sulla mediana invece attenzione a Boubacar Kamara, ex obiettivo di mercato della società capitolina. Ci aspettano due gare ricche di spunti e di aneddoti e che hanno anche uno strano profumo di derby. L'Europa League chiama, la Lazio deve rispondere.

Pubblicato il 27/08 alle 21.30