FORMELLO - Lazio al completo: Immobile c'è, Sarri punta il Milan

FORMELLO - Tutti a disposizione, nessun assente. Sarri può preparare la trasferta a San Siro con l'intera rosa, Lazzari e Immobile compresi. Il terzino e l'attaccante nel pomeriggio hanno svolto il secondo allenamento consecutivo in gruppo. Ciro titolare certo, guiderà l'attacco affiancato da Pedro e Felipe Anderson, oggi testato per una parte di seduta anche come falso nueve. Si testano soluzoni alternative. Lazzari, recuperato dal problema muscolare al polpaccio destro, è invece in ballottaggio con Marusic, rientrato dagli impegni con il Montenegro. Più o meno hanno le stesse chance, il tecnico biancoceleste sceglierà dopo la rifinitura in programma domani mattina. Riaggregati tutti i nazionali, la preparazione è entrata nel vivo. A centrocampo viaggia verso la conferma il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, che oggi ha concluso la sgambata con 5 minuti di anticipo per svolgere qualche esercitazione di stretching. In difesa è pronto Luiz Felipe, aveva saltato per precauzione la seconda giornata con lo Spezia (affaticamento al polpaccio sinistro). Ha lavorato regolarmente durante tutta la sosta. Sperano nell'esordio in corsa Basic e Zaccagni.

Pubblicato il 10/09 alle 19.45