FORMELLO - Lazio, altra seduta: ok Luiz Felipe, Hysaj prova al centro

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Va in archivio anche la seduta pomeridiana. Luiz Felipe conferma il rientro e partecipa anche alle sfide a campo ridotto a sui Sarri sottopone la squadra. Due 4-3-3 contrapposti con l’aggiunta dei baby Floriani Mussolini e Crespi, aggregati da almeno una settimana (insieme anche a Bertini). Ancora assenti Pedro e Acerbi, il primo sta meglio rispetto al difensore ed è sicuramente più vicino al ritorno. Al centro del reparto arretrato, oggi pomeriggio, sono state testate due coppie: Luiz Felipe-Radu e Hysaj-Patric. Kamenovic, tesserato soltanto ieri nonostante il suo arrivo a Roma in estate, si è mosso invece come terzino sinistro in una delle due formazioni.

FORMELLO - Giornata di doppia, la notizia positiva arriva già dall’allenamento mattutino. Luiz Felipe torna in gruppo dopo la settimana di protocollo differenziato, iniziato dal ritiro con la Nazionale. Aveva riportato un affaticamento dopo la sfida con l’Atalanta. Il brasiliano non è in dubbio per la trasferta di Firenze, dove invece rischia di rimanere di nuovo fuori Acerbi, alle prese con una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Presenza in fortissimo dubbio. Pedro, l’altro ai box per problemi muscolari, stamattina è rimasto a riposo dopo il lavoro differenziato di ieri pomeriggio. Lo spagnolo dovrebbe comunque recuperare in tempo per sabato. Sarri, ancora senza Akpa Akpro, ha aggregato i baby Floriani Mussolini, Mancino e Crespi. Per la rosa attivazione atletica ed esercitazioni di forza, poi sgambata tattica per reparti: Radu si è mosso da centrale e prenota una maglia da titolare in caso di forfait confermato di Acerbi. Sul fronte offensivo ok Immobile: ieri aveva ricevuto un colpo in allenamento, niente di preoccupante, oggi regolarmente in campo con i compagni.

Pubblicato l'1/02