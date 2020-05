FORMELLO - Lazio, domenica di lavoro: la squadra non si ferma

FORMELLO - Domenica di lavoro, seppur facoltativo. Molti calciatori della Lazio, tornati a Formello mercoledì scorso per la ripresa degli allenamenti individuali, si sono presentati nel centro sportivo anche nella giornata di ieri. Naturalmente sgambate soft e a distanza di sicurezza. Da oggi comincerà la "fase due" delle sedute, ancora distribuite in quattro diversi turni (due la mattina, due il pomeriggio): carichi più pesanti per una decina di giorni, prima di intraprendere un lavoro specifico a seconda delle condizioni della rosa. L'intensità aumenterà in modo graduale. Simone Inzaghi ha ritrovato il gruppo e ora spera di recuperare in fretta anche gli infortunati, in primis Lucas Leiva. Operato al ginocchio destro a inizio aprile, ha ripreso a correre e già da un paio di giorni ha accelerato l'andatura. C'è bisogno di tutti per l'eventuale sprint finale, per questo il brasiliano ha effettuato l'intervento in artroscopia (infiammazione della cartilagine e problema al menisco esterno). Lo stop forzato è stato sfruttato al massimo per accorciare i tempi di rientro.

Pubblicato il 10/05 alle ore 19:15