FORMELLO - Lazio, gruppo folto nonostante la sosta. Torna Patric, assente Jony

Secondo giorno di allenamenti a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi, in questa settimana di sosta del campionato. Il tecnico biancoceleste lavora senza i nove nazionali convocati dalle rispettive selezioni (Strakosha, Luis Alberto, Acerbi, Immobile, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, Berisha e André Anderson), ma può confrontarsi con un gruppo comunque folto di calciatori. Aggregati anche gli esuberi Casasola, Djavan Anderson e Durmisi. Ci sono i due Primavera Falbo e Alia, così come Patric, assente ieri per un permesso concordato con la società. Unico assente Jony, colpito da un attacco influenzale e out per il secondo giorno consecutivo.



LA SEDUTA - Dopo una prima fase di riscaldamento e di torelli, Inzaghi divide la squadra in due gruppi e fa scattare un lungo e intenso lavoro sul possesso palla. Si gioca a due tocchi, l'obiettivo è quello di completare un numero definito di passaggi e poi chiudere l'azione passando per il portiere avversario. L'allenamento si chiude con una partitella a campo ridotto che termina 2-2. Per i verdi doppietta di Lucas Leiva, nei celesti invece le due reti portano la firma del giovane Luca Falbo. Domani la squadra si ritroverà nella mattinata per la penultima seduta della settimana, prima dell'amichevole di sabato contro la Primavera di Menichini.

Pubblicato il 10/10 alle 17:30