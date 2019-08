FORMELLO - Lazio, Inzaghi concede un giorno libero: Leiva ok per il derby

Non ci si poteva aspettare inizio migliore dalla Lazio. La vittoria di Marassi dà la carica per affrontare al meglio la settimana che conduce al derby. Il rientro della squadra a Roma è previsto in nottata, poi Inzaghi concederà 24 ore di riposo ai suoi. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio al centro sportivo di Formello. Da valutare le condizioni di Caicedo e Leiva: entrambi sono stati convocati per la trasferta contro la Samp, ma il tecnico ha deciso di risparmiarli. Sono considerati disponibili al 100%. Stesso discorso per Acerbi: l'ex Sassuolo è uscito al 70' per un piccolo fastidio muscolare alla coscia destra. Non sembra niente di grave, come testimoniato dalle immagini nel post partita in cui scherzava con l'allenatore. Argomento? La sostituzione anticipata. Ma nella settimana del derby niente va lasciato al caso.

Pubblicato alle ore 00:45

