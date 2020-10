FORMELLO - Lazio, Milinkovic e Marusic in gruppo. Escalante e Leiva ai box

Si comincia a fare sul serio. Dopo la seduta di scarico di ieri, e il lavoro sul campo a ranghi ridottissimi, Inzaghi ritrova il gruppo a Formello. Il tecnico biancoceleste può iniziare a preparare la sfida di Champions League contro il Bruges. La seduta di giornata porta subito due notizie positive: Milinkovic e Marusic, dopo un brevissimo lavoro differenziato, si uniscono al resto dei compagni per la fase di possesso palla. Sono entrambi a disposizione, starà a Inzaghi decidere se schierarli dal primo minuto o meno.

La lista degli assenti rimane comunque lunga. Oltre ai lungodegenti Lulic e Radu, non si vedono nemmeno Escalante, per problemi muscolari, Cataldi, Leiva, uscito anzitempo contro il Bologna, e infine Strakosha. L'assenza del portiere albanese apre nuovamente a una chance dal primo minuto per Pepe Reina, che dopo aver esordito in campionato potrebbe farlo anche in Champions League. Non si vede nemmeno Luiz Felipe, rientrato in Champions col Borussia Dortmund e uscito per crampi a gara in corso. Col Bologna era in panchina, da due giorni però è fermo per riposare. Aggregati i tre Primavera Franco, Czyz e Bertini. Le prove tattiche sono state comunque rimandate a domani, giorno di rifinitura. Le prossime ore saranno decisive per Inzaghi per definire alcune situazioni e scegliere l'undici da mandare in campo.

Pubblicato il 26/10