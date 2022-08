FORMELLO - Lazio, primo allenamento per Vecino. Assente un big

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa degli allenamenti con tanto di volto nuovo. Ecco Matias Vecino, che ha partecipato alla seduta con il resto del gruppo. Il mediano uruguaiano ha ritrovato Sarri dopo l'esperienza all'Empoli ed è pronto per una nuova avventura. L'ex Inter, che ha svolto tutto il lavoro in gruppo, durante le esercitazioni è stato provato nel centrocampo con Cataldi e Basic (alternato con Akpa-Akpro). Dopo il lavoro di attivazione sul campo adiacente, la rosa si è concentrata sulla parte atletica sul centrale. A seguire le prove tattiche e poi la partitella. Ha preso parte a tutto l'allenamento Francesco Acerbi. Il difensore della Nazionale aveva saltato la seconda parte di ritiro in Germania, ma rieccolo con i compagni al ritorno in campo a Formello. Si attendono novità di mercato. Non hanno preso parte alla seduta Maximiano e Luis Alberto. Il primo ha ricevuto un permesso da parte della società per motivi familiari (sta per diventare papà), mentre è ancora da accertare il motivo del forfait dello spagnolo.

Pubblicato il 2/08