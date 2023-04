FORMELLO - Lazio, riecco Vecino. Ma Cataldi è carico: la scelta in regia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione nel vivo. È rientrato anche Vecino, riaggregato soltanto oggi: gli impegni con l’Uruguay e i lunghi viaggi spingono Cataldi verso la titolarità a Monza. La brillante prestazione nel derby è una motivazione aggiunta, forse già basterebbe di per sé per la conferma. Ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto, su di loro ci sono ancora meno dubbi. L’unico assente del pomeriggio è Gila, martedì schierato titolare dalla Spagna Under 21. Non si è ancora rivisto coi compagni. Discorso a parte Marusic, sta rifiatando dopo gli impegni con il Montenegro vista la squalifica di domenica. Sarri va avanti con le prove senza di lui. Oggi ha testato Hysaj a destra: l’albanese ha una caviglia dolorante, eppure finora - a parte i giorni fuori per la Nazionale - non ha salvato una seduta. Il ballottaggio è tra Lazzari e Pellegrini, a seconda della scelta verrà definita la fascia dell’ex Napoli. In attacco rischia la panchina Pedro, arma di livello da sganciare in corsa. Sulle fasce favoriti Felipe Anderson e Zaccagni. Immobile è pronto a guidare il tridente, però non ha i 90 minuti nelle gambe. Ha saltato quattro partite per la lesione al bicipite femorale, ora punta a trascinare la Lazio nel rush Champions.

Pubblicato il 31/03 alle 18.00