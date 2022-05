FORMELLO - Lazio, Sarri incrocia le dita: le condizioni di Immobile

Pubblicato il 19/05

FORMELLO - Ripresa dei lavori dopo il giorno di riposo. Seduta posticipata alle 17.30 per evitare le ore calde del primo pomeriggio. Quelle caldissime, a livello di infermeria, sono previste per domani con Immobile che testerà in campo la caviglia destra che l'ha costretto al forfait lunedì scorso. Sensazioni non troppo positive, anche per una questione di tutela: Vlahovic non sarà convocato per Fiorentina-Juventus, in più una mancata vittoria della Roma contro il Torino domani sera farebbero diminuire l'importanza del match con il Verona. Oggi Ciro è rimasto a riposo così come Luis Alberto e Patric (squalificato). Occhio al Mago, non è così scontata la sua presenza, ha chiuso acciaccato la trasferta allo Stadium.

UOMINI. Pedro, al contrario, si è riunito ai compagni dopo la seduta di scarico saltata martedì mattina, salvo poi risparmiarsi durante le prove e la partitella conclusiva. Aggregati i tre baby della Primavera Marinacci, Bertini e Crespi. La rifinitura di domani chiarirà chi sarà a disposizione di Sarri per l'ultimo turno. Ciro spera di chiudere in campo, da protagonista, l'ennesimo campionato eccezionale della sua carriera. Serviranno delle risposte confortanti durante la sgambata di domani (sempre 17.30), a parte o con il resto della rosa. Si valutano i rischi. In difesa, al fianco di Acerbi, potrebbe giocare Luiz Felipe oppure Sarri potrebbe concedere spazio a Radu. Non sono da escludere esperimenti, anzi, con Marusic al centro e il romeno sulla fascia sinistra.