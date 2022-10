FORMELLO - Lazio, Sarri recupera tutti: rifinitura e scelte anti-Fiorentina

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Tutti a disposizione in difesa. Tutti tutti: Casale è rientrato ieri in gruppo, Gila ha scongiurato la lesione e oggi ha svolto coi compagni la rifinitura, stesso discorso per Romagnoli, debilitato per l’intera partita in Austria da problemi gastrointestinali. Sarri può sorridere in vista della sfida di domani, le scelte non saranno condizionate dai problemi fisici. In difesa è tornata l’abbondanza, vicino a Patric ci sarà l’ex Milan, è la coppia titolare sulla carta da inizio anno. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Questa la linea a protezione di Provedel.

CAMBI. Il vero dubbio è a centrocampo con il solito ballottaggio tra Vecino e Luis Alberto. Più staccato Basic. Stavolta potrebbe spuntarla l’uruguaiano, inserito nel secondo tempo contro lo Sturm Graz. Milinkovic e Cataldi non sembrano in discussione, anche se Marcos Antonio chiede spazio. In attacco Zaccagni si riprenderà il posto lasciato a Pedro in Europa League e completerà il tridente con Felipe Anderson e Immobile. L’unico ai box è il giovane Bertini: l’ex centrocampista della Primavera ha rimediato un infortunio muscolare (lesione di secondo grado), ne avrà per più di un mese.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Casale, Radu, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero, Pedro, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 9/10 alle ore 13:15