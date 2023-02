FORMELLO - Lazio, Sarri studia il Cluj: Marcos Antonio ok, Milinkovic rischia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Antivigilia senza il Sergente. Allenamento pomeridiano per la Lazio, una volta consumato è rimasta soltanto la rifinitura in programma domani alle 11 (un quarto d'ora aperto ai media). Una mattinata in cui si capirà se Milinkovic riuscirà a entrare almeno nella lista dei convocati per il ritorno con il Cluj: il serbo è rimasto a riposo anche oggi, ha accusato un attacco gastrointestinale nella notte tra sabato e domenica, rischia di nuovo dopo aver saltato la trasferta di Salerno. Il forfait è dietro l'angolo, non ha ancora risolto il problema, in questi giorni avrebbe anche effettuato degli accertamenti in Paideia. A centrocampo si è rivisto intanto Marcos Antonio, rimasto a riposo ieri e candidato a riprendersi la maglia da titolare in regia. All'andata l'espulsione di Patric l'ha estromesso dai giochi dopo soltanto un quarto d'ora. Ballottaggio apertissimo con Cataldi, dalla scelta in quella posizione dipendono anche le altre decisioni in mediana: con il brasiliano è favorito Basic su Luis Alberto per chiudere il terzetto con Vecino. Con Cataldi confermato, al contrario, sarebbe in netto vantaggio il Mago sull'ex Shakhtar.

SITUAZIONE. In attacco torna dalla squalifica Zaccagni, ma si fanno i conti con la frattura al naso di Pedro. Lo spagnolo non partirà per la Romania, proverà a recuperare in tempo per il monday night con la Sampdoria. Il tridente offensivo è scontato: Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In panchina le soluzioni Romero e Cancellieri. In difesa, a protezione di Maximiano, la coppia centrale formata da Gila e Casale. Sarri non ha alternative, Romagnoli (così come Radu) è ai box per la lesione muscolare, Patric è squalificato per il rosso rimediato all'Olimpico giovedì scorso. Sulle fasce si rivedrà di sicuro Lazzari, dall'altra parte in leggero vantaggio Marusic su Hysaj e anche sul possibile esordio di Pellegrini.

