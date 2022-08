FORMELLO - Lazio, si rivede il Mago! Primo allenamento per Provedel, assente un top

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Dopo due giorni di riposo riecco la Lazio in campo. Archiviata anche l'ultima amichevole pre campionato, la squadra si è ritrovata al centro sportivo per la ripresa dei lavori. La novità più importante è la presenza in gruppo di Luis Alberto, lasciato a Roma dal tecnico per il ritardo della scorsa settimana. Il fatto di rivederlo sul terreno di gioco lo candida per una maglia da titolare per la partita di domenica contro il Bologna: ci sarà il ballottaggio con Basic, impiegato titolare nelle ultime due partite con Qatar e Valladolid. Dopo il lavoro sul campo adiacente, lavoro atletico per il gruppo prima della prove tattiche. Allenamento chiuso con la partitella: primo allenamento per Provedel, provato con i celesti e la coppia formata da Gila e Romagnoli. Unico assente Pedro, reduce dal pestone rimediato nella trasferta in Spagna.

