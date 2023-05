FORMELLO - Lazio, tattica e discorso motivazionale: "Festeggiamo solo alla fine"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti in cerchio, la Champions League è ufficialmente conquistata: "Ma la festa la facciamo soltanto alla fine!". Immobile prende parola insieme a Sarri, è il chiaro messaggio del capitano e dell'allenatore lanciato alla squadra nel giorno in cui scatta la preparazione alla sfida con la Cremonese: la Lazio vuole chiudere seconda in classifica, la stagione non è ancora finita. Breve discorso a seduta conclusa, un attimo dopo la partitella a campo ridotto, in cui sono stati risparmiati Marusic e Vecino. Il montenegrino e l'uruguaiano avevano comunque svolto in gruppo il resto della sgambata di ripresa: riscaldamento e il lavoro tattico per reparti.

SEDUTA. Difensori con Sarri, centrocampisti e attaccanti con il vice Martusciello. Ai box ci sono soltanto i due registi Cataldi e Marcos Antonio. Con almeno il quarto posto assicurato non c'è la volontà di affrettare i tempi, soprattutto per quanto riguarda Danilo, fermo dal 30 aprile per un infortunio al polpaccio (più serio di quanto inizialmente previsto). Meglio non rischiare ricadute. Per entrambi, tra domani e venerdì, si capiranno le chance di convocazione. Al momento si sono limitati ad allenamenti differenziati in palestra.

