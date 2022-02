FORMELLO - Lazio, tattica pure alla ripresa: Akpa Akpro finalmente in gruppo

FORMELLO - Seduta al Fersini. Tattica anche il giorno dopo il successo di Firenze, in campo ci sono i calciatori rimasti a riposo sabato, compresi quelli entrati nel corso del secondo tempo. Movimenti offensivi, sviluppo delle azioni provato e riprovato verso la porta difesa da Reina e Adamonis. Per Strakosha e tutti gli altri titolari soltanto allenamento di scarico. Da oggi la rosa tornerà un gruppo unico per cominciare a preparare la sfida di Coppa Italia con il Milan in programma mercoledì sera (ore 21). Nel frattempo, stamattina, si è riaggregato Akpa Akpro, fuori da più di un mese per il covid e la conseguente brutta polmonite (svelata dal ct della Costa d’Avorio prima dell’inizio della Coppa d’Africa).

RIENTRO. Il centrocampista ha svolto l’intera sgambata coi compagni, anche la partitella finale a spazi ridotti. Due squadre contrapposte: da una parte i “celesti” con Adamonis, Floriani Mussolini (ieri tra i convocati), Radu, Cataldi, A.Anderson, Moro e Felipe Anderson, dall’altra gli “arancioni” con Reina, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, Basic, Cabral e Romero. Assente Acerbi, deve recuperare dalla lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Può farcela tra Bologna e Porto, dipenderà dall’esito dei prossimi controlli clinici, li svolgerà tra martedì e mercoledì.

Pubblicato il 06/02 alle ore 13:15