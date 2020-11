FORMELLO - Lazio, terapie alla ripresa: Inzaghi guida lo scarico in campo

FORMELLO - Il nuovo giro di tamponi, poi in campo per la seduta di scarico. Simone Inzaghi guida il gruppo formato dai calciatori non impiegati a Crotone o utilizzati nel corso del secondo tempo (Hoedt, Akpa Akpro e Pereira): riscaldamento aerobico, lavoro sul possesso palla e partitella finale a campo ridotto. Per i titolari di ieri invece palestra, terapie e messaggi. Le prove tattiche anti-Zenit scatteranno direttamente domani alla vigilia della quarta sfida di Champions. Al momento sono out Luiz Felipe e Milinkovic, entrambi positivi al covid. Il Sergente è in Serbia, attende il via libera per prendere il volo verso Roma. Potrebbe riunirsi ai compagni in extremis, è una corsa contro il tempo.

PROGRAMMA. Per lui e il difensore brasiliano sarà decisivo naturalmente l’esito dei tamponi delle prossime 24 ore. Gli altri assenti di martedì: Lulic non fa parte della lista europea e non potrà essere aggiunto fino alla fase a eliminazione diretta, Escalante sta risolvendo uno stiramento muscolare ed è più facile possa recuperare per la gara con l’Udinese. La rifinitura è in programma domani alle 16 (15' aperti ai media), si capiranno meglio le intenzioni di Inzaghi. Senza recuperi dall'infermeria potrebbe riproporre in blocco la formazione vista allo Scida. La speranza è che non arrivino cattive sorprese dai test effettuati dalla Synlab per le partite europee. A centrocampo, senza Milinkovic, ballottaggio aperto tra Parolo e Akpa Akpro per completare il terzetto con Leiva e Luis Alberto.

Pubblicato il 22/11