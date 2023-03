FORMELLO - Lazio, torna Cataldi: Hysaj stringe i denti, rischia un difensore

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta alla vigilia, non s’era mai visto con Sarri. Il derby vale l’eccezione: lavoro tattico di mattina e pomeriggio, la prima sgambata alle 11, la seconda intorno alle 16.30. Immobile si è arreso da giorni: niente recupero lampo, troppo rischioso a ridosso della sosta. Il capitano non è ancora pronto. Spazio quindi al solito tridente senza Ciro: Felipe Anderson falso nueve, Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Scelte scontate anche a centrocampo: Vecino squalificato, Milinkovic e Luis Alberto le mezzali con Cataldi in regia, nell’ultima settimana condizionato dalla botta al ginocchio rimediata nell’andata con l’AZ. Il classe 1994 si è allenato regolarmente.

INTERPRETI. Stesso discorso per Hysaj, in vantaggio su Lazzari per completare la linea a quattro. L’albanese è stato colpito duro alla caviglia a Bologna, saltando poi la trasferta di Alkmaar. Oggi ha svolto entrambe le sedute coi compagni. Marusic verrà confermato a destra, in mezzo la coppia Casale-Romagnoli. Patric rischia il forfait: al Dall'Ara aveva accusato problemi alla schiena, in più è rimasto a riposo alla vigilia a causa di una sindrome influenzale.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

