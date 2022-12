FORMELLO - Lazio, ultima seduta prima della Turchia: Sarri recupera tutti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ultimo allenamento a Formello, ora davanti c’è la domenica di riposo e il mini-ritiro di cinque giorni a Manavgat, in Turchia, dove la Lazio disputerà due amichevoli (oggi verranno ufficializzate). Stamattina gli unici assenti sono Vecino e Milinkovic, che si riaggregheranno lunedì, e Bertini, prestato alla Primavera per l’impegno del pomeriggio contro la Viterbese. Tutti gli altri a disposizione di Sarri: riscaldamento sul campo adiacente, prove sulle palle inattive e partitella a spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Immobile e Basic, fermi fino a un paio di giorni fa per un attacco influenzale. Ciro ha recuperato a pieno, si è dannato l'anima nella sfida accesa con i compagni. Impegno massimo come sempre. Seduta completata anche da Romagnoli, Patric e Gila, maggiormente gestiti in questa settimana di fatiche nel centro sportivo biancoceleste. Tra un paio di giorni la rosa sarà al completo.

