Lazio, infortunio Nuno Tavares: esami in programma, ecco quando

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Dita incrociate in casa Lazio per le condizioni di Nuno Tavares. Il terzino biancoceleste si è fermato nella gara contro la Real Sociedad per un problema all'adduttore della coscia sinistra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il portoghese effettuerà gli esami strumentali domani mattina a Villa Mafalda per valutare l'entità del suo infortunio e i tempi di recupero. La speranza è che non sia nulla di grave e che si sia fermato in tempo.

Pubblicato il 24/01