Lazio, Pedro: "Voglio vincere con questa maglia. Marcos Antonio è..."

L'attaccante ha parlato nello speciale di Dazn Inside Lazio - Dove inizia il volo dell'aquila dedicato al ritiro di Auronzo di Cadore...

"Lo scorso anno abbiamo lavorato sulle idee di Maurizio ma non è stato facile. Tanti giocatori erano nuovi ed era difficile da capire, ma adesso partiamo con un altro punto di riferimento". A parlare così ai microfoni di Dazn è Pedro. L'attaccante spagnolo, insieme a Patric, ha raccontato per il canale il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. L'ex Barcellona e Chelsea ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra e ha elogiato Marcos Antonio. Ecco le sue parole: "In Europa League dobbiamo andare avanti e dobbiamo fare subito un bel girone anche se sarà difficile. Con la squadra che abbiamo dobbiamo puntare alla Champions perché possiamo farlo. Marcos Antonio mi sta piacendo molto in una posizione che è molto importante per la squadra. Può aiutare la squadra con le sue caratteristiche. Gioca la palla in maniera veloce. L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui. Vincere il campionato non è una cosa così impossibile, sappiamo che è difficile perché ci sono tante squadre forti. Ma dobbiamo lavorare e fare le cose fatte bene".

Pubblicato il 21/07 alle 11.25