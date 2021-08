MARIENFELD GIORNO 1 - Lazio, la partitella: vittoria ai celesti grazie a Leiva - FT

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Ultimi esercizi di allungamento muscolare prima del rientro in hotel. Finisce la prima seduta sul terreno di Marienfeld.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Finisce la partita. Vittoria per i celesti, match winner Lucas Leiva. Foto di rito al fischio finale di Sarri. Ora tutta la squadra corre a dissetarsi dopo 20 minuti molto intensi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.49 - Sarri interrompe la partitella per spiegare e approfondire alcuni dettagli. Tutta la squadra ascolta con estrema attenzione le indicazioni del proprio allenatore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Leiva ha portato in vantaggio i celesti prima della fine del primo tempo. Al cambio di campo tre sostituzioni: negli arancioni Caicedo prende il posto di Muriqi e Jony quello di Raul Moro, nei celesti Vavro per Patric.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Ora è tempo della partitella tra arancioni e celesti. Vavro, Caicedo e Jony momentanemente a parte, Felipe Anderson lavora ancora con Ranzato. Le formazioni:

Arancioni (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; André Anderson, Muriqi, Raul Moro.

Celesti (4-3-3) - Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Cataldi; Luka Romero, Immobile, Correa.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Inizia il lavoro tattico per i giocatori di movimento. Reina, Strakosha e Adamonis proseguono le esercitazioni con Nenci e Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Dopo il riscaldamento in palestra e il lavoro atletico mister Sarri schiera subito in campo i giocatori. Entrambe le squadre (senza portiere) disposte con il 4-3-3, mentre alcuni elementi lavorano a parte insieme al prof. Fonte (staffetta per esempio tra Muriqi e Caicedo come centravanti opposto a Immobile). Reina, Strakosha e Adamonis invece svolgono il loro compito agli ordini di Nenci e Grigioni. Infine anche Felipe Anderson lavora a parte (anche con il pallone) con il prof. Ranzato.

MARIENFELD POMERIGGIO - È iniziato il ritiro della Lazio a Marienfeld. Nella mattinata c'è stato il trasferimento della squadra da Fiumicino a Dortmund in aereo e poi in pullman verso la cittadina tedesca. Quarta spedizione non consecutiva dei biancocelesti nella Renania settentrionale-Vestfalia (le precedenti con Pioli e due con Inzaghi).

PRIMA SEDUTA - Alle 17.45 (stesso orario pomeridiano di Auronzo, ndr) il via alla prima e unica seduta di giornata. Si parte con il lavoro atletico per i 27 convocati da mister Sarri: primo assaggio del terreno (foto prese da Lazio Style Channel e canali social biancocelesti) su cui la squadra si preparerà fino a venerdì, poi sabato il viaggio verso Enschede per l'amichevole contro il Twente.

STRUTTURA RINNOVATA - Nel frattempo l'Hotel Klosterpforte ha avuto delle migliorie rispetto a due anni fa (ultimo ritiro bianoceleste). Alle spalle della palestra, nuova di zecca è la sala da pranzo, che ha già ospitato calciatori e staff. Nuovo anche un campo da tennis alle spalle dei campi da calcio. Inoltre il direttore della struttura ha già annunciato ulteriori interventi per rendere il centro sempre più accogliente. La Lazio, per mantenere l'isolamento con il resto dei clienti dell'hotel causa normative anti-Covid, è stata ospitata in un'ala dietro il campo da tennis.

Pubblicato alle 17.45