PAGELLE - Lazio - Venezia: Ciro, sei un Mito! Luiz ci mette la faccia, Patric di corsa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

STRAKOSHA 6: Guarda la partita da lontano, i compagni sono bravi a metterci il corpo per evitare che i tentativi del Venezia vadano a dama. Rischia con una scivolata su Henry, per fortuna il francese era in fuorigioco.

PATRIC 6,5: Non s’era allenato alla vigilia: non solo gioca, convince nella versione da terzino per corsa e dedizione. Contrasta e si sovrappone, respinge tiri pericolosi e arriva sul fondo alla Lazzari, il compagno a cui permette di non rischiare il rientro affrettato dal primo minuto dopo un lungo stop.

Dal 78’ LAZZARI sv

LUIZ FELIPE 7: Ci mette la faccia, in tutti i sensi possibili: merita una menzione speciale per il rigore che conquista rimediando un calcione sul naso. All’episodio determinate aggiunge buone letture difensive.

ACERBI 6,5: Governa il reparto, si fa apprezzare soprattutto nel primo tempo quando deve fronteggiare un velocista come Okereke: lo chiude in corner evitando i guai su una delle poche ripartente del Venezia.

HYSAJ 6,5: Gara senza patemi, un paio di diagonali giuste e palleggio preciso quando la palla gravita sulla sinistra. Era l’unico terzino sicuro del posto fino alla rifinitura: risponde bene.

MILINKOVIC 6,5: Impressione quando arriva col petto dove gli altri nemmeno con la testa: aveva regalato a Immobile l’assist del vantaggio, regala sostanza anche senza troppi colpi ad effetto. Giganteggia costantemente, una bellezza gli scambi di prima con Felipe Anderson.

LEIVA 7: PArtita maiuscola, la A dopo la P non è un errore di battitura: raddoppia tutti, chiude le linee di passaggio, con la squadra corta è tornato a mostrare le sue doti straordinarie. Si fa apprezzare pure nella gestione del pallone, sarebbe ingiusto elogiarlo solo per la fase di non possesso.

LUIS ALBERTO 6,5: È tornato al top mentalmente e fisicamente: si sente al centro del gioco, pressa e si inserisce negli spazi creati dai movimenti di Immobile, arriva a servire Ciro anche con le sponde di testa. Protagonista anche con Sarri, i miglioramenti collettivi corrispondono a quelli del Mago.

Dall’84’ BASIC sv

FELIPE ANDERSON 6,5: Dentro la partita con le accelerazioni e i suggerimenti per tutti coloro che gli corrono vicino: tre-quattro palle col contagiri sulla corsa al terzino, triangoli acrobatici con il Sergente, è in netta ripresa già da qualche settimana.

IMMOBILE 7,5: Un pezzo di corpo in fuorigioco, aveva sparato all’incrocio un siluro a giro magnifico. Viene cancellato il gol, rimane la magia della conclusione. Si rifà con il rigore del vantaggio: incrocia alla perfezione, Maenpaa intuisce ma è il tiro è troppo violento per essere anche solo deviato. Ora è davanti a Piola pure nei gol segnati in campionato: la sua è diventata una gara con se stesso, è un mito da vivere nel presente.

ZACCAGNI 6: Giallo maledetto: Manganiello lo punisce con un’ammonizione dolorosa che gli farà saltare il derby. La caduta l’aveva accentuata più precedentemente, quando era stato solo redarguito a parole. Partita normale, ha fatto vedere di meglio. Stasera, tra l’altro, bastava non vedere quel cartellino.

Dal 71’ PEDRO 6: Riscaldamento per il derby, venti minuti per prepararsi in vista della partita di domenica prossima. Tornerà titolare, sperando nello stesso risultato dell’andata.

ALL. SARRI 6,5: Contava la vittoria, è arrivata e porta la Lazio al quinto posto in solitaria. Progressi evidenti nel 2022, il futuro si sta concretizzando di giornata in giornata.