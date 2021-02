Strakosha, la Lazio fa chiarezza: "Giocatore infortunato, altre ricostruzioni prive di fondamento"

Dopo le polemiche riguardanti Thomas Strakosha, la Lazio ha deciso di fare chiarezza. Dietro l'infortunio del portiere albanese non ci sarebbe nessuna frizione tra lui e la società. Inoltre, come ribadito nella nota apparsa sul sito ufficiale biancoceleste, il giocatore non si sottoporrà ad intervento chirurgico per curare il suo problema al ginocchio: "Con riferimento ad alcune notizie apparse anche sui quotidiani di oggi, si precisa che Thomas Strakosha ha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo. Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempi della ripresa dell’attività. Le altre ricostruzioni sono prive di fondamento. Tra il calciatore e la Società intercorre un rapporto di reciproco rispetto ed assoluta fiducia, per la professionalità che il giocatore ha sempre dimostrato nella sua lunga militanza biancoceleste".

Pubblicato il 5/02 alle 12.10