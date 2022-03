Calciomercato Lazio, anche Silvestri per la porta: la lista di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Si è parlato tanto di rivoluzione tecnica e tattica ad inizio stagione con l'arrivo di Sarri, ma forse il vero stravolgimento in casa Lazio deve ancora arrivare. Sarà in estate che verrà data nuova forma alla rosa biancoceleste, pronta a salutare qualche pezzo anche da novanta e ad abbracciare i nuovi richiesti dal tecnico di Napoli. Che per la porta ha già espresso la sua preferenza: via Reina e Strakosha, la prima scelta sarebbe Kepa del Chelsea che però è stato pagato 80 milioni di euro e ne prende 7 a stagione. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, spunta e prende piede la candidatura di Silvestri, portiere dell'Udinese che nella passata stagione si è messo in luce nel Verona. Gli altri nomi sono quelli di Carnesecchi, 21 anni, numero uno della Cremonese e gioiello dell’Under 21 in prestito dall’Atalanta, Sergio Rico del Psg che ha gli stessi agenti di Luis Alberto, e Gollini che non verrà riscattato dal Tottenham e tornerà all'Atalanta, che lo metterà sul mercato perché ha già Musso.

Calciomercato, Libero: "Romagnoli saluta il Milan: c'è la Lazio"

Calciomercato Lazio, non solo Romagnoli: gli altri nomi per la difesa

Torna alla home page