Calciomercato Lazio | Casadei, il Chelsea spara alto. E per il prestito...

Cesare Casadei è sempre più lontano dal Chelsea. Con Maresca non sta trovando spazio (in questa stagione, zero presenze in Premier e cinque in Conference League), per questo a gennaio potrebbe definitivamente lasciare Londra. In Italia ci sono diverse squadre sulle sue tracce, tra cui anche la Lazio, oltre a Monza e Bologna.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, però, sarebbe difficile un addio in prestito. E anzi, la richiesta dei Blues per lasciar partire il classe 2003 a titolo definitivo sarebbe altissima: circa 36 milioni di euro. Una cifra praticamente improponibile. Il centrocampista, quindi, potrebbe tornare a giocare al Leicester City, in Premier League, come già fatto in passato.