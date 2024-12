Calciomercato Lazio | Urge centrocampista: da Atangana a Fazzini, lo scenario

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muoverà, a gennaio, a caccia di un centrocampista, ci sono pochi dubbi in merito. Fabiani sta monitorando il mercato in Italia e all'estero. Ci sono stati sondaggi e proposte, occhio ai mister X che possono uscire dal mazzo. Dalle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il nome che più intriga a Formello è quello di Valentin Atangana, classe 2005, del Reims. Atangana non occuperebbe slot in lista, essendo un under 22, ma quel che più colpisce la squadra mercato della Lazio sono le sue caratteristiche: intensità, forza fisica, strappo e buone capacità palla al piede. Nazionale francese under-21, Atangana ha però rinnovato da poco con il Reims fino al 2027 e la sua valutazione - assicurano dalla Francia - è ora superiore agli 8-9 milioni di qualche settimana fa e per il mediano ora ci vorrebbero almeno 15 milioni di euro. Una cifra importante che per ora frena ogni discorso, ma non è detto che la Lazio nei prossimi giorni non possa decidere di spingere sull'acceleratore per il ragazzo.

FAZZINI - Un altro nome sul taccuino della Lazio è quello di Jacopo Fazzini, due anni più grande di Atangana, ma sempre inseribile in lista senza occupare slot. Il centrocampista scuola Empoli, rispetto ad Atangana, ha caratteristiche più offensive, è una mezzala di qualità, che all'occorrenza può giocare anche trequartista, pur non difettando in intensità e applicazione difensiva. Su Fazzini ci sono anche altri club italiani come Fiorentina e Napoli, l'Empoli parte da una richiesta di 15 milioni più bonus, per questo al momento la pista non s'è ancora scaldata. Lotito ha dato l'ok all'arrivo di un centrocampista, ma non darà il via libera a investimenti pesanti, vanno colte occasioni, magari con formule vantaggiose.

CASADEI E NON SOLO - Quello che s'era provato a fare in estate con Folorunsho, trovando però il muro del Napoli che chiedeva l'obbligo di riscatto fissato a 12-13 milioni. Folorunsho non ha mai abbandonato l'idea di tornare a Formello, ma a oggi non si registrano sviluppi degni di nota su questo fronte. Per Cesare Casadei ci sono stati contatti, ma il Chelsea a oggi non vuole cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e apre o al prestito secco (ipotesi che il Monza accetterebbe volentieri) o al prestito con obbligo a cifre piuttosto importanti, simili a quelle di Fazzini. Per adesso i nomi sono quelli di giocatori under-22, ma lo scenario potrebbe cambiare se le strade di Castrovilli e della Lazio si dovessero separare. In tal caso, allora, il mercato potrebbe aprirsi anche a giocatori nati prima del gennaio 2003.