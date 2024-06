Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "Interesse per un difensore, ma il Lecce..."

Non solo centrocampo e attacco, la Lazio pensa a sistemare anche la difesa. Oltre alla situazione terzini, di cui vi abbiamo parlato, un rumor dal Portogallo ha acceso i riflettori anche sui centrali. Il portale A Bola infatti ha accostato il 26enne angolano Kialonda Gaspar dell’Estrela da Amadora al club biancoceleste. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’interesse del Cagliari e soprattutto del Lecce. Proprio i giallorossi starebbero chiudendo l’affare per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro. Sembra inoltre che l’agente del calciatore sia già in Italia per formalizzare il trasferimento in Puglia. In questa stagione ha collezionato 30 presenze e un gol nel massimo campionato portoghese. Vedremo come si evolverà la trattativa: al momento la squadra di Gotti è in vantaggio su quella di Baroni e sui rossoblù.