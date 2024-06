Calciomercato Lazio | Situazione terzini: Hysaj in uscita, Cabal in pole

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non solo l'attacco, serve anche un terzino. In casa Lazio continua a rimbalzare il nome di Cabal: come vi abbiamo raccontato, è in pole position soprattutto se si dovesse sviluppare una doppia trattativa con Noslin. È il preferito di Baroni, che avrebbe avallato anche alla cessione di Hysaj per far spazio al colombiano, come scrive Il Corriere della Sera.

Rimangono sullo sfondo le altre candidature uscite fuori in questi giorni. È ancora possibile la pista che porta a Josh Doig del Sassuolo, su cui c'è anche la Roma di De Rossi. A gennaio era stato pagato 6 milioni, vista la retrocessione dei neroverdi la sua valutazione non è cambiata. Sulla linea dei giovani, invece, è stato accostato il profilo di Rafa Obrador del Real Castilla. Si tratterebbe di un investimento per il futuro.