Calciomercato Lazio | Riunione finita tra società e Baroni: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - La Lazio e il suo allenatore Marco Baroni nel pomeriggio hanno fatto il punto della situazione sulle trattative di calciomercato. Nelle scorse ore infatti la società ha accelerato su più piste, per fornire al tecnico, fin dal primo giorno di ritiro, i giocatori necessari per ricostruire la squadra dopo gli addii di Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto. Il fronte più caldo è quello del centravanti da aggiungere a Immobile e Castellanos: secondo quanto appreso dalla nostra redazione rimangono ancora in piedi sia la pista Dia, che la pista Noslin. I due giocatori però sono alternativi, a meno di un rilancio importante del Girona su Castellanos, e il prossimo step riguarda gli agenti di Dia, che non hanno ancora contattato la Lazio: sebbene dal fronte Salernitana arrivino rassicurazioni sul fatto che il senegalese si sia convinto a sbarcare a Roma, se nelle prossime ore non ci sarà un contatto con l'entourage dell'attaccante la società biancoceleste abbandonerà la trattativa.

Per quanto riguarda la mediana il nome di Dele-Bashiru ha il gradimento del tecnico, impressionato dai dati fisici del classe 2001. Lazio e Hatayspor sono parecchio avanti nella trattativa, anche se i biancocelesti stanno cercando di abbassare il prezzo del cartellino rispetto alla clausola di 7 milioni. Con il giocatore l'intesa è totale da settimane. Per il terzino sinistro, Cabal del Verona è in pole position, in particolare se si dovesse sviluppare una doppia trattativa con Noslin.



CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore bollenti per il calciomercato della Lazio. La società biancoceleste è al lavoro per regalare a Marco Baroni una rosa giovane e competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, proprio in questo momento è in corso una riunione telematica tra la dirigenza e il tecnico per decidere su chi affondare il primo colpo. Sul tavolo ci sarebbero i nomi di Dia, Stengs, Dele-Bashiru e Noslin, profili sui quali la Lazio si è già mossa nelle scorse settimane. L'appuntamento di questo pomeriggio sarà importante per capire chi, dopo Tchaouna, sarà il prossimo calciatore a sbarcare a Formello e a unirsi alla squadra. In questo senso, a fare la differenza potrebbe essere la necessità dell'allenatore di avere a disposizione prima un profilo, piuttosto che un altro. Seguiranno aggiornamenti...