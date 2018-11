Calciomercato Lazio, dalla Svizzera: Caceres nel mirino di Basilea e Young Boys

Si è già parlato di Martin Caceres e di un possibile futuro lontano dalla Lazio per l'uruguayano. L'agente del calciatore potrebbe arrivare a Roma per discutere con la società in merito a questo tema. E già iniziano a venire fuori alcune curiosità e voci di mercato, come quella riportata da ussballinfos.ch, sul portale svizzero si legge come due squadre della massima serie elvetica siano interessate al difensore. Si tratterebbe di Basilea e Young Boys, che avrebbero messo gli occhi addosso a Caceres. In attesa di definire la situazione del laziale iniziano già a circolare nomi di possibili corteggiatrici, in questo caso provenienti dalla Svizzera.