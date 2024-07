Calciomercato Lazio | Il Marsiglia punto forte su Carboni. E Greenwood...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e il Marsiglia sono in corsa per Mason Greenwood. Come vi abbiamo anticipato, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento del calciatore inglese che dopo esser stato a un passo dal club francese ha avuto qualche ripensamento a causa della ribellione messa in atto dai tifosi e dal sindaco per il suo possibile arrivo. Una situazione che, inevitabilmente, ha fatto riemergere la Lazio, pronta a intensificare i dialoghi con il Manchester United.

Nel frattempo, l'OM guarda anche altrove e, secondo quanto riporta SportMediaset, sarebbe vicina ad assicurarsi l'arrivo di Valentìn Carboni dall'Inter. Fresco vincitore della Copa America con l'Argentina, il classe 2006 si muove nello stesso ruolo di Greenwood e per portarlo a Marsiglia la società sarebbe pronta a presentare un'offerta da 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, molto simile a quella proposta ai Red Devils per il talento inglese.

La differenza di 10 milioni che vige con la richiesta dell'Inter, inoltre, non sembrerebbe essere così insormontabile. Uno sforzo da ambo le parti potrebbe assicurare a De Zerbi il tanto richiesto trequartista e ai nerazzurri la possibilità di incassare la cifra necessaria da spendere poi per acquistare Albert Gudmundsson dal Genoa, anche lui qualche settimana fa circolato in orbita Lazio.