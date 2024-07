Calciomercato Lazio | Greenwood, pronto il blitz: Fabiani vola a Manchester

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO GREENWOOD - Mason al centro del progetto Lazio. Lotito non vuole più aspettare, nelle prossime ore ci potrebbe essere la svolta decisiva su fronte Greenwood. Il patron fiuta l'affare, è convinto di poter concludere la trattativa con lo United. Ha dato mandato a Fabiani di volare a Manchester per un blitz faccia a faccia con i Red Devils. Il gradimento del calciatore c'è da tempo, così come un principio d'accordo sulla questione contrattuale. C'è da colmare il gap tra domanda e offerta. Si cerca un accordo che possa fare tutti contenti, servirà a questo la missione in terra straniera del direttore sportivo.

Pubblicato il 14-07 alle 13:30