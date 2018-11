Calciomercato Lazio, la pazza idea di Bezzi: “Ibrahimovic? Tare e Raiola parlano spesso...”

Manca ancora più di un mese all'inizio del calciomercato invernale, ma le voci e le suggestioni si rincorrono già alla velocità della luce. Non tutte sono piste concrete, qualcuna sembra più fantacalcio. Quella di oggi, rilanciata dal giornalista di Rai Sport Gianni Bezzi, è però una di quelle più affascinanti: "Un rumors di mercato vede Ibrahimovic nell'interesse di Tare e della Lazio. I buoni rapporti con Raiola aiutano, il tetto ingaggi di Lotito meno. Arriverebbe a parametro zero, attenzione al mercato di gennaio", ha dichiarato il cronista ai microfoni di RMC Sport. Per l'attaccante svedese, in realtà, non sarebbe nemmeno troppo una questione di soldi: si parla del suo ritorno al Milan, a gennaio fino a giugno, per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Tuttavia, resta improbabile che il percorso dello svedese lo possa condurre nella Capitale. La pazza idea di mercato, che vorrebbe Ibra alla Lazio, è destinata a restare solo un'affascinante suggestione. Sognare, però, non costa nulla...