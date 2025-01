Calciomercato Lazio, si guarda in casa Udinese: spuntano due nomi nuovi

TUTTOmercatoWEB.com

Col mercato aperto e le infuocate voci che accostano fortemente la Lazio a Fazzini e Casadei, si aggiungono nomi alla lista di profili per cui il club biancoceleste avrebbe manifestato il proprio interesse. Il portale inglese Trasferfeed, ma anche il sito Tuttomercatoweb, affermano che la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Martín Payero, centrocampista classe '98 dell'Udinese. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti, ma il trasferimento è considerato difficile poiché non è mai semplice trattare con i piani alti dell'Udinese, club noto per essere un negoziatore duro da accontentare, soprattutto nel mercato di gennaio. Tra i nomi accostati sempre dell'Udinese, anche Sandi Lovric.