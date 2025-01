Calciomercato Lazio | Fazzini e Casadei, è doppia sfida col Napoli. E dopo il derby...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato s’intreccia col derby, la corsa a Fazzini e Casadei continua ma sarà aggiornata dopo la sfida di domenica. Questi sono i due nomi in ballo per la Lazio che però deve considerare anche con la concorrenza del Napoli e non solo. Il giocatore dell’Empoli è il prescelto per rinforzare il centrocampo e, come vi abbiamo raccontato, la società sta continuando a lavorare sull’operazione per portarlo nella Capitale. Oltre al prezzo del cartellino, il presidente deve fare i conti con l’indice di liquidità e per superare l’ostacolo con facilità, riporta Il Corriere dello Sport, può spendere quello che incassa dalle cessioni in mancanza di un aumento di capitale futuro. A oggi sono stati ceduti solo Akpa-Akpro e Diego Gonzalez, per assicurarsi il centrocampista, tenendo a mente l’indice, sarebbe più facile chiudere con un prestito gratuito.

Dopo la stracittadina il ds Fabiani e Lotito torneranno alla carica, ma nel frattempo tengono calda anche la pista Casadei. È in uscita dal Chelsea, la sua valutazione ora è sotto il 20 milioni di euro. Una cifra importante se si pensa al fatto che sta giocando poco. Come con Fazzini, anche su di lui ci sono i partenopei e il Torino. I Blues, riporta il quotidiano, non aprono al prestito gratuito e le modalità discusse finora con la società biancoceleste non hanno portato a nessun punto d’incontro. A loro si aggiunge anche il solito Mister X, una traccia nascosta che porta all’estero. Diversi i nomi che sono rimbalzati e altri tenuti top secret, ma per il momento è tutto rinviato al post derby nella settimana del 125° anniversario.

