Calciomercato Lazio | Fazzini tra offerta e inserimento del Napoli: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare per assicurarsi le prestazioni sportive di Jacopo Fazzini. Lui è il prescelto per rinforzare il centrocampo, anche se la società continua a valutare più opzioni e studiare anche altri profili. Il club ha un accordo di massima con il giocatore, ma c'è da trovare la quadra con l'Empoli. In tutto questo è emerso anche il sondaggio del Napoli che per ora rimane sullo sfondo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la società è convinta che la mossa del club di De Laurentiis sia solo una mera operazione di disturbo. L'Empoli vuole giocare al rialzo, ma la Lazio non sembra intenzionata a partecipare ad aste e non si schioderà dall'offerta presentata che, come anticipato, prevede un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare nell'estate 2026, per una cifra complessiva compresa tra i 14 e i 15 milioni di euro. I biancocelesti puntano forte sul volere del calciatore con cui c'è l'accordo per portarlo nella Capitale. Gioco delle parti tipico del calciomercato con la Lazio in attesa delle risposte dell'Empoli.

