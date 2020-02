Icardi: "La Lazio può tenere il passo di Inter e Juve. Ma oggi attenzione al Verona" - VD

Intercettato in esclusiva dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, Andrea Icardi ha commentato la sfida di questa sera tra Lazio e Verona. L'ex attaccante delle due squadre che si affronteranno tra poco all'Olimpico, ha analizzato il momento dei biancocelesti: "E' sempre un piacere tornare all'Olimpico per vedere la Lazio che tengo sempre nel mio cuore. Ho passato due anni bellissimi qui a Roma, e oggi la Lazio merita di stare dove si trova. Questa è una squadra forte, che non ha cambiato tanto e che ha innescato dei giocatori buoni. Inzaghi è riuscito a dare un bellissimo gioco. Tenere il passo di Inter e Juve? Secondo me sì, sulle ali dell'entusiasmo si può fare questo e altro. La Lazio gioca senza patemi d'animo ed esprime un calcio fantastico. Oggi contro il Verona sarà durissima: gli scaligeri giocano un buon calcio e hanno un gruppo molto unito. La Lazio dovrà essere brava ad inventare e a trovare gli spazi. Bianchessi? Ho lavorato pochissimo con lui al Milan, abbiamo fatto partnership insieme: è un grande talent scout che riesce a monitorare tantissimi paese e che riesce a dare al settore giovanile qualcosa in più. Per chi tifo stasera? Ho giocato in entrambe le squadre, ma nel cuore mi è rimasto qualcosa di speciale per la Lazio".

