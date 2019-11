PAIDEIA - Lazio, controlli per Luiz Felipe - FOTO&VIDEO

Serata di controlli per Luiz Felipe. Il difensore della Lazio si è sottoposto ad alcuni accertamenti alla caviglia. Nulla di grave, come dimostra la sua serenità una volta uscito dalla Paideia. Comunque, la sua visita in clinica non era in programma in quanto il centrale, rimasto a Formello durante la sosta per le nazionali, non aveva mostrato particolari problemi in allenamento.

Pubblicato il 15/11 alle ore 19:30