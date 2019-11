Lazio, Adekanye: "Sapevo che avrei trovato concorrenza, mi farò spazio!"

Mentre sgomita tra i suoi concorrenti del reparto avanzato, Bobby Adekanye ha dovuto farsi largo anche tra i tanti tifosi accorsi al Lazio Style di Valmontone. Tra autografi e foto, l'attaccante biancoceleste ha rilasciato qualche battuta anche ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Mi trovo molto bene alla Lazio e mi sto integrando bene nella squadra. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà, ma tutto lo spogliatoio mi ha accolto in maniera eccellente. Sto imparando a parlare italiano, intanto con un po' di spagnolo mi sto facendo capire. È la prima volta che faccio cose di questo tipo, firmare autografi e trascorrere del tempo con i tifosi. L'ambiente è molto bello e mi piace molto". Poi il suo rapporto con gli altri biancocelesti: "Tutti i miei compagni sono come fratelli maggiori per me, come Patric. Giocavamo insieme al Barcellona e vivevamo nella stessa casa in Spagna, ci intendiamo molto bene. Lazzari l'ho conosciuto qui alla Lazio, è un grande giocatore e un'ottima persona, mi sta aiutando molto. Sto bene con tutti qui, i miei compagni sono persone meravigliose. Il giocatore a cui sono più legato è Jorge Silva. Ha la mia età e ci capiamo". Infine, sulla concorrenza in attacco ha aggiunto: "Prima di accettare la Lazio sapevo che avrei avuto grandi giocatori come Correa, Immobile e Caicedo davanti a me. Sono attaccanti di livello internazionale, hanno molto esperienza e dovrà sudare per avere un'opportunità. Ma mi sto allenando duramente e loro mi stanno aiutando molto, partita dopo partita penso che troverò più spazio".