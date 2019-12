Classifica Serie A, la Lazio rafforza il terzo posto: Napoli a -10 - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - Il Napoli perde con il Bologna e si allontana dal terzo e quarto posto. La Lazio (a quota 30) è lontana 10 punti, mentre la Roma (a 28), vincente a Verona, 8. L'Atalanta appaia il Cagliari a 25 in attesa della sfida dei sardi contro la Sampdoria.

Tre gol, sei vittorie di fila e terzo posto blindato. La Lazio di Simone Inzaghi continua a volare in campionato, portando a cinque i punti di vantaggio dalle inseguitrici in attesa dell’impegno della Roma a Verona (questa sera) e del Cagliari in casa contro la Sampdoria nel monday night di Serie A. E a una settimana soprattutto dal big match in programma sabato all'Olimpico contro la Juventus. Bianconeri, che dopo il pareggio a sorpresa contro il Sassuolo, vengono scavalcati in vetta dall’Inter. Lautaro Martinez ne fa altri due contro la Spal e la squadra di Conte firma il sorpasso dopo due mesi all'inseguimento. Chi ritrova il trionfo è il Milan di Pioli, vittorioso a Parma dopo tre partite senza successi. È Theo Hernandez a portare i rossoneri fuori dalla crisi su un pallone vagante in area a due minuti dalla fine. Alle 18 spera di ritrovare i tre punti anche il Napoli, impegnato in casa contro il Bologna di Mihajlović.