Juventus - Sassuolo, frena Sarri: Boga e Caputo danno l'assist all'Inter

JUVENTUS - SASSUOLO - Prima Boga, poi Caputo. Frena la Juventus di Sarri che pareggia in casa contro il Sassuolo 2-2: il vantaggio di Bonucci è rimontato dai due attaccanti di De Zerbi, il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo vale solo un punto. Ora l'Inter, impegnata a San Siro contro la Spal, ha l'occasione in caso di vittoria di tornare prima scavalcando i bianconeri (36 a 34 punti).

LA PARTITA - Parte bene la Juventus, Emre Can ci prova subito due volte trovando la risposta attenta del giovane portiere Turati (classe 2001, all'esordio oggi). Seppur la squadra di Sarri abbia il controllo del pallone e un grande dominio nella metà campo avversaria, non è precisa nella fase difensiva, sbanda a volte e palesa disordine. Il Sassuolo fa quello che deve fare e cioè aspettare per ripartire. E quando recupera e va in contropiede si vedono tutte le qualità di Boga, Caputo e Djuricic. Al 20' sblocca il match Bonucci: azione insistita, il capitano bianconero controlla al limite e infila il destro all'angolino, complice una leggera deviazione. Appena due minuti e il Sassuolo pareggia: a difesa schierata - un'altra leggerezza del reparto arretrato - Boga trova la profondità e davanti a Buffon sceglie il cucchiaio per firmare l'1-1, meritato per personalità dimostrata. Nota a parte per Cristiano Ronaldo: primi 45' in ombra, per nulla incisivo, non è il solito CR7. La ripresa si apre con un pasticcio gigantesco della difesa della Juve: il Sassuolo pressa, Cuadrado si appoggia su De Ligt che in difficoltà spazza male, raccoglie Caputo, controllo e destro al volo sul quale Buffon manca la presa a terra e regala il 2-1. Un disastro. Sarri scuote i suoi, doppio cambio: Dybala per Bernardeschi e Matuidi per Emre Can, la Juve gioca ora con tutti e tre i suoi campioni lì davanti. Sale il numero delle occasioni per i padroni di casa, una dietro l'altra. Poi al 67' Dybala si procura il calcio di rigore che Ronaldo trasforma: 2-2. Sarri manda dentro Ramsey per Higuain, l'ultima parte di gara è un assalto bianconero che non sfonda però il muro neroverde. Alla fine è 2-2.

LAZIO, BENTANCUR EVITA LA SQUALIFICA - Bentancur era l'unico diffidato della Juventus, a rischio squalifica per la prossima sfida contro la Lazio. Ma il centrocampista argentino, autore di una grande prova, non è stato ammonito giocando una partita attenta ed evitando il giallo che gli avrebbe fatto saltare il match dell'Olimpico. Pericolo scampato per Sarri.

