Como, Goldaniga ammonito: salta la sfida contro la Lazio

Il Como di mister Fabregas chiude al meglio la stagione battendo il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Nico Paz e Cutrone. L'unica nota negativa per i lariani è l'ammonizione di Goldaniga, che diffidato, salterà il match contro la Lazio. Il Como, infatti non giocherà contro il Milan, impegnato nella Supercoppa, e per questo il difensore sconterà il turno di squalifica nella gara contro la squadra di Baroni in programma venerdì 10 gennaio alle 20.45. La sfida contro i rossoneri verrà invece recuperata il 14 gennaio.