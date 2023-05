Fiorentina - Roma, Jovic e Ikoné la ribaltano in tre minuti: giallorossi ko

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina torna a vincere, dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter, e lo fa nell'ultima in casa davanti ai suoi tifosi. Una gara complessa quella contro la Roma che la squadra di Italiano è riuscita a riacciuffare e poi a vincere solo nel finale. Sono infatti i giallorossi a passare in vantaggio con la rete di El Shaarawy nel primo tempo, vantaggio che dura fino all'85esimo minuto quando prima la rete di Jovic e poi quella di Ikoné ribaltano il match. Con questo ko la Roma sarà costretta a vincere l'Europa League per conquistare un posto in Champions visto che la squadra di Mourinho si trova a -4 dal Milan che deve ancora scendere in campo.