Genoa, Ballardini: “A Roma senza Criscito. Lazio squadra ambiziosa”

Antivigilia di gara quella di oggi per il Genoa che domenica scenderà in campo all'Olimpico nel match in programma alle 12:30 contro la Lazio. L'allenatore Davide Ballardini ha presentato il match in conferenza stampa: "Voglio il massimo dai miei calciatori, dobbiamo essere concentrati sulla partita di domenica contro la Lazio, match delicato e importante. Sono ambiziosi, hanno una grande squadra e sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions League. Entrambe le squadre hanno un obiettivo molto importante. La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, hanno tanta qualità e tanta fisicità. E' una squadra solida, pensare che possano metterti in difficoltà solo alcuni calciatori è sbagliato".

Ballardini dovrà fare a meno anche del capitano Criscito: "Perdiamo Domenico Criscito che ieri ha accusato un fastidio muscolare, deve effettuare gli esami e capiremo quale è l'entità. Non dovrebbe essere convocato".

