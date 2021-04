Incredibile a Cagliari: Cerri al 95' la ribalta, il Parma sprofonda

Gara al cardiopalma alla Sardegna Arena, scontro salvezza vero e proprio tra Cagliari e Parma. In un match che è stato una vera e propria lotta all'ultimo respiro sono i sardi portare a casa tre punti importantissimi che rilanciano la squadra di Semplici che può ancora credere nella salvezza. Bastano cinque minuti a Pezzella per aprire le marcature, poi è Kucka a raddoppiare per gli ospiti. Alla fine del primo tempo i sardi riaprono il match con la rete di Pavoletti ma nella ripresa subiscono la terza rete del Parma con Man. La gara sembrava finita ma è Marin ad accorciare segnando un gol dal limite dell'area. Nel finale succede di tutto e soprattutto il Cagliari la ribalta: gol spettacolare di Gaston Pereiro al 91' e 4-3 finale all'ultimo respiro firmato da Alberto Cerri. I rossoblu salgono a 25 punti in classifica a due lunghezze dal Torino che scenderà in campo domani e ha una gara in meno. Parma sempre più vicino alla serie B a quota 20.

